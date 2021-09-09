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Колокольню Софийского собора будут реставрировать

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Колокольню Софийского собора будут реставрировать
Ремонт должен начаться в 2023 году. Фото: "Пути-дороги"

В колокольне Софийского собора в Киеве начнется ремонт.

В Национальном заповеднике "София Киевская" начали разработку комплексного проекта на проведение ремонтно-реставрационных работ, сообщает "Сегодня".

"Сейчас мы делаем первые шаги. Обследуем конструкцию колокольни, изучаем архивы, делаем геологические исследования. Ведется разработка комплексного проекта реставрации колокольни Софийского собора", - рассказал заместитель гендиректора по реставрационным работам заповедника Вадим Кириленко.

Колокольню в последний раз реставрировали 20 лет назад.

"Это плановые работы. Мы подавали заявку на выделение средств. В этом году по программе "Большая стройка" нам выделили небольшую сумму - 2,4 миллиона гривен. Но этих средств достаточно, чтобы разработать комплексный проект реставрации", - сказал Кириленко.

В 2000 году реставраторы занимались позолотой купола и ремонтом фасадной части.

"Многое тогда не было сделано, например, деревянные элементы купола колокольни остались прежними. В последний раз они менялись в 1979 году. Есть места на колокольне, где замечены явные повреждения. Тот же фасад уже не ремонтировался 20 лет - это большой срок для таких зданий. Есть места, где лепнина требует укрепления и уже отходит краска", - говорит он.

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Разработка проекта займет год. Столько же продлится экспертиза и получение разрешений.

Реставрация колокольни начнется в 2023 году. Займет два года, если будет своевременное финансирование.

Министерство культуры и информационной политики Украины назвало сумму, которая потребуется на восстановление костела Святого Николая. По предварительной оценке, она превышает 75 млн грн. К сумме, которую соберет бизнес, остальные нужные средства для восстановления выделит государство.

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09
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