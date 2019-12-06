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пятница, 06 декабря 2019 12:34

Кочевники вырезали почти все население Киева

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Кочевники вырезали почти все население Киева
В 1240 году войска Батыя захватили Киев. Фото: molbuk.ua

6 декабря 1240 воины монгольского хана Батыя захватили штурмом Киев.

Монгольские войска стали у Лядских ворот. Они располагались на территории современного Майдана Независимости. На этом месте были слабые оборонительные валы. Здесь было Козье болото и источник. Они замерзли и монголы смогли по ним пройти.

Войска Батыя захватили часть вала, где деревянные стены сгнили.

Монголы вторглись в город Ярослава и вырезали почти всех жителей. На следующее утро штурмовали город Владимира. Последним убежищем защитников Киева стала Десятинная церковь. Монголы подвели специальные машины и завалили храм. Его стены похоронили защитника города.

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В бою погибли почти все защитники Киева. Враги захватили в плен раненого воеводу Дмитрия, но за храбрость сохранили ему жизнь. С 50 тыс. киевлян в живых остались не более 2 тыс. человек. Город лежал в руинах.

Митрополит Ефрем освятил Свято-Михайловский собор в Переяславле 8 ноября 1090-го. Он был одним из первых храмов на Руси. Его разрушили воины монгольского хана Батыя 1239-го. Собор имел размеры 27,6 х 33 м. Согласно плану был близок к Софийскому собору в Киеве. Внутри членился колоннами на 5 частей.

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Дата
06
декабря

Кочевники вырезали почти все население Киева

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