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среда, 18 декабря 2019 08:20

Кобзарей и лирников хотели уничтожить

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Кобзарей и лирников хотели уничтожить
С кобзарями в СССР боролись на государственном уровне. Фото: "Страница Гайдамаки"

"Вводим учет музыкальных инструментов. Регулировать их количество и выдачу имеет право исключительно Музыкальный отдел народного комиссариата по просвещению. Все военные и общественные организации должны прекратить выдачу музыкальных инструментов"- такое постановление приняло правительство СССР 18 декабря 1920 года. Документ был призван подчинить власти всех кобзарей и лирников.

С кобзарями в СССР боролись на государственном уровне. Газеты призывали "остановить закобзарення Украины", "выбивать кругом закобзаренную психику народа". Считали, что они своими историческими песнями и думами распространяют идеи независимости Украинской. Певцов обязали в трехдневный срок зарегистрировать свои инструменты и получить документ на право пользования ими.

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В декабре 1933 года на пленуме Всеукраинского комитета профсоюза работников искусств коммунистическая верхушка назвала украинские народные музыкальные инструменты кобзу и бандуру "классово-враждебными". Для борьбы с кобзарями большевики также выдали указы "О запрете попрошайничества", "Об утверждении репертуара в учреждениях НКО" (народного комиссариата просвещения), "Положение о индивидуальной и коллективной музыканто-исполнительской деятельности".

Первую легальную газета на украинском языке в подроссийской Украине начали выдавать в Лубнах на Полтавщине 25 ноября 1905 года. Тираж первого русскоязычного издания "Хлебороб" был 5000 экземпляров.

Автор: Ольга Васькив
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Дата
18
декабря

Кобзарей и лирников хотели уничтожить

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