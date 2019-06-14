Китайцы начали курить "траву" 2,5 тыс. лет назад

Люди курили марихуану 2,5 тыс. лет назад. Фото: businessinsider.com

Люди курили марихуану 2,5 тыс. лет назад во время захоронения своих умерших. Ученые обнаружили каменные жаровни со следами каннабинолу в 8 могилах на кладбище Джирзанкаль в горах Памира западного Китая.

Каннабинол образуется после взаимодействия тетрагидроканнабинола с воздухом, а это вещество, в свою очередь, является наиболее мощным психоактивным веществом в марихуане, пишет Business Insider.

Ученые предполагают, что люди в этом регионе Китая, вероятно, курили марихуану во время церемоний погребения, возможно, как способ общения с мертвыми.

"Это наиболее ранние свидетельства того, что люди были под кайфом от марихуаны", - рассказал Марк Мерлин, ботаник из Университета Гаваи.

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Предыдущие показания древнего курение каннабиса базируются в основном на исторических анекдотах, а не на археологических данных. Греческий историк Геродот писал о ритуальном и рекреационное использование марихуаны среди скифов примерно в то же время, когда эти жаровни были похоронены в далеком Китае.

Неизвестную жидкость в бронзовом горшке нашли археологи в провинции Хэнань в Китае. По тамошним народными легендами, зелье приносит бессмертие человеку, которые его выпьет. Это первый случай, когда обнаружили мифические лекарства.