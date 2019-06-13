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четверг, 13 июня 2019 12:32

Раскопки могилы воина приблизили ученых к разгадке причин гибели Майя

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Автор: phys.org
  Трофейные черепа обнаружили на скелете воина цивилизации Майя
Трофейные черепа обнаружили на скелете воина цивилизации Майя

Трофейные черепа обнаружили археологи, исследующие цивилизацию Майя в джунглях Белиза. По мнению исследователей черепа могут пролить свет на странное падение цивилизации Майя.

В ходе раскопок древнего города цивилизации Майя Пакбитуна обнаружили могилу древнего воина. Его украшали осквернены и разукрашенные человеческие черепа. Покойник носил их на шее в качестве подвески. Черепа представляли собой военные трофеи.

Просверленные отверстия держали перья и кожаные ремни. Другие отверстия служили для того, чтобы закрепить челюсти на месте и подвесить череп вокруг шеи воина. Одна из челюстей украшена красной краской. На ней присутствует глифовское письмо, которое находили на горшкам и на камнях.

По мнению ученых, черепа майя рассказывают о конце мощной политической системы, которая процветала веками.

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Огромная империя майя процветала в Центральной Америке, первые крупные города появились между 750 и 500 г.. Но в VIII в. до н.э. люди покинули крупные города. Окончательно определить причины этого не удавалось. Об этом сообщает Phys.

Трофейные черепа, вместе с растущим списком разбросанных находок из других мест в Белизе, Гондурасе и Мексике показывают, что причиной, возможно, был гражданский конфликт. Северные города-государства набирали мощь и начали вести успешные войны против упадок южных городов, таких как Пакбитун.

"Присутствие северян в долинах рек центрального Белиза может быть связано с доходной торговлей какао, растением, из которого производится шоколад. Какао был важным ингредиентом в ритуалах и символом богатства и власти элит. Однако геология северного Юкатана затрудняет выращивание какао в больших масштабах, что обусловливает необходимость создания надежного источника поставки из других стран.", отметила археолог Патрисия МакАнани.

Археологи нашли доказательства казни правящей семьи. Также северные воины оскверняли святыни и элитные гробницы Юга.

Цивилизация Майя была самой долгой в мировой истории. Она существовала 3,5 тыс. лет. Майя достигли большого успеха в астрономии, математике, письменности и архитектуре. Достигли больших успехов в агрономии. Разрабатывали сорта, которые должны были улучшить жизнь населения.После завоевания Южной Америки Мексикой растения, культивируемые майя разошлись по всему миру.

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Дата
13
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