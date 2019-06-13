В гробнице китайского вельможи нашли эликсир бессмертия

Китае в гробнице династии Хань нашли эликсир бессмертия. Фото: Science Alert.

Неизвестную жидкость в бронзовом горшке нашли археологи в провинции Хэнань в Китае. По тамошним народными легендами зелье приносит бессмертие человеку которые его выпьет. Это первый случай, когда обнаружили мифические лекарства.

Бронзовый горшок нашли в гробнице, площадью 210 м. кв. Принадлежала она представителю династии Западная Хань, правившей в 206 г. до н. э. - 8 г. до н. 3,5 л. смеси пролежали в земле около 2 тыс. лет. Археологи решили что это рисовый ликер, поскольку жидкость имела запах вина.

Анализ в лаборатории показал, что жидкость сделана из нитрата калия и алунитов. Древние даосистские тексты отмечают, что эта смесь является столовым сочетанием для создания "эликсира бессмертия", сообщает Science Alert.

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"Жидкость имеет большое значение для изучения древних китайских легенд о достижении бессмертия и эволюции китайской цивилизации", - рассказал глава Института реликвий и археологии Ши Цзячжэн.

Эликсиры, которые дарили бессмертие или сверхъестественное долголетие известны по всему миру. Для достижения заветной цели в Китае употребляли даже золото, нефрит, ртуть, мышьяк. В Китае составили историю китайского алхимического отравления эликсиром. Однако люди верили в чудо и продолжали подбирать необходимые дозы.

В центральной китайской провинции Хэнань археологи в гробнице династии Западная Хань (206 г. к н. е. - 25 г. н. е.) обнаружили бронзовую емкость с алкогольным напитком. "В наличии 3,5 литра жидкости прозрачного желтого цвета. По запаху - это крепкий алкоголь", - заявила директор Института культурных реликвий и археологии в городе Лоян Ши Цзяжэнь, сообщает агентство "Синьхуа". Она распорядилась провести лабораторные исследования напитка, чтобы точно определить его ингредиенты.