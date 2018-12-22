Киевлянин построил самолет-гигант

Киевлянин Игорь Сикорский23 декабря 1913 года поднялся на высоту более чем 2000 метров на окраине Киева на многомоторном самолете "Илья Муромец". Самолет станет предшественником для пассажирских самолетов и бомбардировщиков.
Игорь Сикорский родился 25 мая в Киеве в семье состоятельного доктора медицины. Окончил Петербургское морское училище, учился в Киевском политехническом институте. При механическом отделении КПИ приложись к воздухоплавательной секции. Вместе с другими энтузиастами создали около 40 различных типов самолетов.
В марте 1912 году по самолет С-6А на Московской выставке воздухоплавания Сикорскому дают Большую золотую медаль Русского технического общества. Глава "Русско-Балтийского вагонного завода" Михаил Шидловский предлагает киевлянину должность главного конструктора, тот соглашается.
Загорается идеей построить "воздушный корабль-гигант". Шидловский финансирует проект революционным самолета при условии, что успешные изобретения принадлежать заводу. Осенью 1913 приступает к строительству своего найспишнишого тяжелого самолета. Дает ему название "Илья Муромец". Оснащает 100-сильным двигателем "Аргус". Имеет крылья размахом в 31 метр и с общей площадью 150 кв метров. Сразу планирует его пассажирским и удобным. В дополнение к пилотской кабины на борту была комната для пассажиров, спальня и даже туалет.
За два месяца Сикорский поднимает "Илью Муромца" в воздух 16 пассажирами на борту. Пролетает на нем над имперской столицей и ее пригородами. Самолет-гигант настолько поразил российского царя Николая II, тот дарит молодому конструктору золотые часы. И заказал полный парк тяжелых бомбардировщиков для Императорской российской авиационной службы. Началась Первая мировая.
Конгресс США принял и направил на утверждение штатов проект поправки в Конституцию о введении "сухого закона" 22 декабря 1918 года.
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Автор:Ольга Васькив
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