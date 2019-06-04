Киевлянин поднял в воздух самолет собственного производства

4 июня 1910 Игорь Сикорский поднял собственноручно спроетований самолет. Фото: airwar.ru

Первый полет механика Игоря Сикорского на аэроплане БиС-2 состоялся 4 июня 1910-го.

Самолет получил название по фамилиям студентов Киевского политехнического института Федора Былинкина, Василия Иордана и Игоря Сикорского, которые построили самолет в ангарах КПИ на Куреневке в Киеве.

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"Аппарат легко отделился от земли и пролетел около 200 шагов на высоте около 1 аршина (71,12 см - Gazeta.ua). В последующие дни полеты продолжались. Удалось достигать до 3 саженей (6 м - Gazeta.ua) высоты и оставаться 5-10 секунд в воздухе. Однако 9 июня из-за неудачного движения рулем высоты при спуске аппарат был сломан, однако двигатель остался цел. За 3 недели напряженной работы аппарат отремонтировали. При этом был введен ряд улучшений - перетянули полотно, поставили новые рули", - писал Сикорский в воспоминаниях.

Свой первый полет выполнил самолет "Кудашов-1" в Киеве 23 мая 1910-го. Его построил профессор Киевского политехнического института Александр Кудашов. Это был биплан из дерева длиной 10 м.