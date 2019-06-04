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вторник, 04 июня 2019 16:29

Киевлян освободили от налогов

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Киевлян освободили от налогов
Памятник Магдебургскому праву построели в Киеве в 1802 году. Иллюстрация: evan-gcrm

Киевлян освободили от всех торговых пошлин 4 июня 1500-го. Такую привилегию предусматривало Магдебургское право.

Права на самоуправление были подарены Киеву еще в 1494-м Великим князем Литовским Александром Ягелончиком. Город был освобожден от юрисдикции княжеской администрации и шляхетской власти.

Основывался местный орган управления - магистрат. К управлению городом присоединилась богатая городская верхушка - патрициат. С этого времени город развивается активнее и продолжает возрождаться после монголо-татарского нашествия 1240-го.

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Магдебургское право - система городского самоуправления, сформирована в XII в. в городе Магдебург в Саксонии. Активно распространяется по всей Центральной и Восточной Европе в период позднего средневековья.

В Украину Магдебургское право приходит вместе с немецкими колонистами, которые переселялись в Галицко-Волынское государство. Первыми городами, которые получили Магдебургское право на украинских землях, считают Сянок 1339-го, Львов 1356-го, Каменец-Подольский 1374-го. Было закреплено права городских сословий - купцов, мещан, ремесленников. Установлен порядок избрания и функции органов самоуправления. Урегулированы вопросы торговли, опеки, наследования. Определено наказание за отдельные виды преступлений.

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Дата
04
июня

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