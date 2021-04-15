Николай Кибальчич создал небольшую бомбу, которая не имела аналогов в мире Фото: wikipedia

15 апреля 1881 года в Санкт-Петербурге казнили украинского изобретателя Николая Кибальчича. Его называли "цареубийцей".

Учась в Новоград-Северской гимназии, Кибальчич увлекся идеями народничества. Идеологи течения - преимущественно интеллигенты и дворяне, стремились сблизиться с простым крестьянским народом, видя в нем носителей высшей жизненной мудрости. Выступали против остатков крепостничества, за социалистическое развитие страны в обход капиталистического, а некоторые впоследствии и за свержение русского царизма путем революции.

Кибальчич присоединился к революционному направлению - народовольцам. Готовил агитационные материалы в подпольных типографиях под псевдонимом Дорошенко. Написал теоретическую статью "Политическая революция и экономический вопрос". Утверждал, что политический строй, доведший народ до голодовок и вымирания, роет могилу и для того экономического порядка, который он поддерживает. Отмечал, что должен неизбежно пасть, а также изложил приоритетность политической борьбы для революционеров в условиях российского самодержавия.

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В то время народовольцы покушались на царских чиновников и даже на самого русского царя Александра II. Кибальчич входил в состав террористической группы Андрея Желябова. В так называемой "адской лаборатории" создал бомбу, которая стала прообразом современной гранаты. Именно благодаря этой бомбе революционеру Игнатию Гриневицкому 1 марта 1881 удалось убить царя.

После того все жандармы и спецслужбы Российской империи были задействованы в раскрытии народовольцев, которых казнили после суда. Кибальчича и других членов группы Желябова арестовали через 17 суток после теракта. Изобретателя признали виновным и публично повесили. После того начали преследовать его родственников и даже жителей родного села Короп, Черниговской губернии.

За несколько дней до казни, находясь в камере, Кибальчич создал проект первого в мире реактивного летательного аппарата. Он должен был работать на пороховом ракетном двигателе.

5 февраля 1878 года в Петербурге 28-летняя революционерка Вера Засулич выстрелила из пистолета "бульдог" в градоначальника Федора Трепова. Пуля попала чиновнику в левый бок. Ранение оказалось не смертельным. За совершенное преступление могли присудить от 15 до 20 лет тюрьмы. 12 апреля того же года террористку оправдали и она уехала за границу.