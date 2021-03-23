Придворные офицеры задушили царя

Портрет Павла I, 1796 / Wikipedia

24 марта 1801-го в результате заговора офицеров в России состоялся дворцовый переворот. В Михайловском замке в Петербурге был задушен царь Павел I, который правил страной 5 лет. Более 100 лет официальной версии его смерти был инсульт. Преемником на престоле стал его сын Александр I.

Во внутренней политике Павел I способствовал распространению землевладения помещиков. Раздал дворянам около 600 тыс. государственных крестьян, из них до 150 тыс. в Украине. Раздавал дворянам и чиновникам земли на юге Украины, издал указ о закрепощение крестьян юга Украины, Дона и Приазовья. В то же время указом о трехдневную барщину регламентировал повинности крестьян. Ликвидировал наместничества и снова ввел деление на губернии.

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Страх российской власти перед влиянием идей Великой французской революции заставил Павла I ввести строгую цензуру, закрыть частные типографии, запретить ввоз иностранной литературы. Издал указ, запрещающий строительство церквей в украинском стиле. Армию реформировал по прусским образцу.

Павел I продолжал традиционную для русской власти колониальную политику в отношении нерусских народов. В частности, относительно украинцев.

При Павле I Россия входила в так называемой второй антифранцузской коалиции, вела военные действия против Франции. Произошло обострение споров между Россией и ее союзниками Англией и Австрией, которые привели к разрыву с Британской империей и сближение Павла I с Наполеоном Бонапартом.

Недовольство внутренней и внешней политикой Павла I широких дворянских и военных кругов, его психологическая неуравновешенность и самодурство вызвали ряд заговоров придворной аристократии. Один из них, в 1801-м, завершилась удушением царя. Российский престол занял его сын Александр I.