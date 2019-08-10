Казаки разбили королевскую армию на переправе

Хмельницкий под давлением хана заключил с королем Речи Посполитой Зборовский договор. Картина Януша Коссака

Армия Богдана Хмельницкого разбила войско Речи Посполитой Яна ІІ Казимира 16 августа 1649 года у города Зборов. Хмельницкий под давлением хана заключил с королем Речи Посполитой Зборовский договор.

В апреле 1649 Богдан Хмельницкий призвал народ к борьбе с иностранными угнетателями. В войско ушли все мужчины - каждый подготовил свою амуницию, насушил сухарей для похода. В июне украинское казацкое войско начало наступление на западные земли. С ними - отряд крымских татар хана Ислям-Герая ИИИ. Им пообещали большое вознаграждение за службу.

Казаки разбили пятнадцатитысячную ольскую армию и окружили остатки в крепости Збараж. Замок штурмовали месяц. На подмогу осажденным из-под Люблина отправляется тридцатитысячное войско короля Яна II Казимира. Хмельницкий оставляет часть войск и с главными силами выступил навстречу королю. Армии встретились под городом Зборовом на реке Стрипе, в 80 км от Збаража. 15 августа 1649 состоялась Зборовская битва.

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Сначала реку пересек сам монарх и пехотные части, затем двинулась артиллерия, за ней - конница. Переправа была в самом разгаре, когда поляки прямо перед собой увидели нашествие татар и казаков. Хмельницкий нанес одновременный удар по польскому войску с фронта по частям, что успели переправиться и с тыла. Королевская армия оказалась разделенной. В первый день поляки потеряли не менее 7000 человек; казаки и татары гораздо меньше. На следующий день положение поляков стало катастрофическим.

Коронный канцлер Ежи Оссолинский подговаривает Яна Казимира обратиться к крымскому хану. Польша обещала восстановить ежегодную дань Крыму, оплатить 400 тыс. золотых за возвращение татар домой без ясыря. Получив задаток, Ислам-Гирей потребовал от Хмельницкого мира с королем. Хмельницкий под давлением хана заключил с королем Речи Посполитой Зборовский договор. Он формально признавал казацкое управление юго-восточными территориями Речи Посполитой. Войска развели, осаду Збаража сняли.

Под Берестечком закончилась 10 июля 1651 года битва между армией Речи Посполитой и союзным казацко-татарским войском. Битва завершилась подписанием невыгодного для казаков Белоцерковского мирного соглашения