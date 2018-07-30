Каскадер прыгнул с высоты 7600 метров без парашюта: все сняли на видео

30 июля 2016 года американский каскадер Люк Айкинс успешно прыгнул с высоты 7600 м без парашюта. Он установил мировой рекорд, который внесли в книгу рекордов Гиннеса.

Событие состоялось в пустыне на юге Калифорнии. Айкинс выпрыгнул с легкомоторного самолета над городом Сими-Вэлли. К трюка под названием "Посланник небес" 42-летний спортсмен готовился два года.

Автор: redbull.com Профессиональный каскадер Люк Айкинс

По его расчетам двухминутное свободное падение должно было закончиться мягким приземлением в сетку размером у 30 кв м - треть футбольного поля на уровне 20-го этажа небоскреба. Люк выпрыгнул из самолета вместе с тремя помощниками. Один снимал видео, другой держал дымовую шашку для ориентира на поверхности земли, а третий имел канистру с кислородом. Затем все трое на высоте 4500 м открыли парашюты и оторвались от Айкинса. Мужчина летел со скоростью падения около 53 м/с.

За приземлением наблюдала вся его семья, кроме матери. После успешного выполнения трюка каскадер подошел к своей жене Моники и обнял ее. Она смотрели его прыжок вместе с их 4-летним сыном Логаном. Мужчина поделился впечатлениями:

"Я почти левитировал, это невероятно".





Автор: redbull.com Люк Айкинс установил мировой рекорд свободного падения с высоты 7600 м.

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Айкинс профессиональный парашютист в третьем поколении. Прыгал с парашютом 18 тыс раз. Может тренировать скайдайверов и инструкторов с парашютизма. Компания спортсмена Para Tactics вовлечена в подготовку "морских котиков" и других элитных подразделений вооруженных сил США.

"Всю свою жизнь я посвятил воздуху, авиации, полетам... Надеюсь, это даст толчок воображению, и дети увидят науку, которая за этим стоит", - говорит спортсмен.

Телеканал Fox транслировал скачок в прямом эфире один час.

Автор: redbull.com Каскадер успешно приземлился на сетку, которую натянули на высоте 60 м. Ее размер - 30 кв м.

У острова Гуам американский крейсер "Индианаполис" 30 июля 1945 года подбил японскую подводную лодку. С 1196 членов экипажа выжило только 316 моряков. Катастрофа крейсера вошла в историю ВМС США как наиболее массовая гибель личного состава вследствие одного затопления.