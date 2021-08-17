Канатоходец перенес своего менеджера через Ниагарский водопад

Французский акробат Жан-Франсуа-Гравель стал легендой в XIX веке за свои смелые трюки на канате. Фото: https: //www.legaltechnique.org

Француз Жан Блонди с человеком на плечах 18 августа 1859-го перешел по канату через Ниагарский водопад на канадском стороне. Толстый канат длиной 335 м туго натянули на высоте 50 м над водой.

Его настоящее имя - Жан-Франсуа Гравель, но прославился он под именами "Большой Блонди". Ребенком учился трюкам в спортивной школе Ecole de Gymnase в Лионе.

Проучившись там 6 месяцев акробатике, он впервые выступил перед публикой под псевдонимом "Маленькое чудо". Мастерство, грация и оригинальность трюков быстро снискали ему популярность.

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1855-го Блонди отправляется в США. Здесь он стал известным благодаря своей идее пересечь ущелинунижче Ниагарского водопада по канату с человеком на плечах. Водопад находится в Северной Америке на реке Ниагаре. Он разделен островом на две половины. Левая, канадская часть, имеет высоту 48 м и ширину около 900 м. Права шириной более 300 м расположена в США. Над ней и решил пройти канатоходец. На плечи взял своего менеджера Гарри Колкорда.

Этот трюк он выполнял несколько раз, причем всегда в разных вариациях: с завязанными глазами, в мешке, катил тачку, на ходулях, садился на середине - готовил и ел омлет. Рекорд занесен в книгу рекордов Гиннеса. Блонди выступил в бродвейском театре "Сад Нибло".

Американка Анна Эдсон Тейлор 24 октября 1901-го стала первой женщиной, успешно спустилась бочкой по Ниагарском водопада со стороны США. Преодолела 60-метровую высоту водопада. После того путешествовала по разным городам с бочкой и рассказывала о своем подвиге. Впоследствии знаменитую бочку похитил ее близкий друг Рассел. Следующие двадцать лет Тейлор зарабатывала, устраивая встречи с поклонниками. Она умерла в нищете и похоронена на кладбище неподалеку от Ниагарского водопада.