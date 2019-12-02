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понедельник, 02 декабря 2019 11:24

Канада и Польша сделали заявления по Украине

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Канада и Польша сделали заявления по Украине
24 августа 1991 Верховная Рада приняла Акт провозглашения независимости Украины Фото: istpravda.com.ua

Канада и Польша признали независимость Украины 2 декабря 1991-го. Стали первыми странами, кто сделал это без колебаний. Остаются друзьями и крепкими партнерами в международном сообществе.

За день до официального признания состоялся Всеукраинский референдум. На него был вынесен только 1 вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?". В тот день более 90% украинцев во всех 27 регионах, в Крыму и Севастополе, выбрали ответ "Да". Тогда же проходили и выборы первого президента Украины, которым стал Леонид Кравчук.

Впоследствии 3 и 4 декабря Украину признали Венгрия, Литва и Латвия, а 5 декабря Россия. В течение года Украину признали все государства "Большой семерки", а до 1993-го около 130 государств. Украина стала полноправным участником многих международных организаций.

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Начался тернистый путь развития и построения независимого, суверенного государства. Перед ним стояли большие национальные и политические вызовы, которые Украина достойно преодолевает и по ныне.

Акт провозглашения независимости Украины поддержали во всех административных регионах Украины. В этот период их было 27 - 24 области, 1 автономная республика и 2 города со специальным статусом. Для проведения референдума на территории Украины создали 34 093 участков для голосования.

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Дата
02
декабря

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Канада и Польша сделали заявления по Украине

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