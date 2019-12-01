90,32% граждан высказались за независимость Украины.

Автор: za.zubr.in Бюллетень для голосования

1 декабря 1991 года на территории бывшей УССР провели общенациональный референдум о провозглашении независимости Украины.

На референдум вынесли один вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?". В референдуме приняли участие 31 891 742 человека - 84,18% населения Украины. Из них 28 804 071 человек - 90,32% проголосовала "за".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оштрафовали женщину, которая не уступила место в автобусе

Акт провозглашения независимости Украины поддержали во всех административных регионах Украины. В этот период их было 27 - 24 области, 1 автономная республика и 2 города со специальным статусом. Для проведения референдума на территории Украины создали 34 093 участков для голосования.

1 декабря 1991 одновременно с референдумом проходили первые в истории независимого государства Украина выборы Президента Украины.