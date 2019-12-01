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воскресенье, 01 декабря 2019 10:02

90,32% граждан высказались за независимость Украины.

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Автор: za.zubr.in
  Бюллетень для голосования
Бюллетень для голосования

1 декабря 1991 года на территории бывшей УССР провели общенациональный референдум о провозглашении независимости Украины.

На референдум вынесли один вопрос: "Подтверждаете ли Вы Акт провозглашения независимости Украины?". В референдуме приняли участие 31 891 742 человека - 84,18% населения Украины. Из них 28 804 071 человек - 90,32% проголосовала "за".

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Акт провозглашения независимости Украины поддержали во всех административных регионах Украины. В этот период их было 27 - 24 области, 1 автономная республика и 2 города со специальным статусом. Для проведения референдума на территории Украины создали 34 093 участков для голосования.

1 декабря 1991 одновременно с референдумом проходили первые в истории независимого государства Украина выборы Президента Украины.

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Дата
01
декабря

90,32% граждан высказались за независимость Украины.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
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