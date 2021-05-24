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понедельник, 24 мая 2021 17:39

Какой фотографы видели послевоенную Европу
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УССР, 1947. Фотограф Роберт Капа
Фото: cameralabs.org
Москва, 1954. Фотограф Анри Картье-Брессон
Венеция, 1958. Фотограф Джанни Беренго Гардин
Париж, 1956. Фотограф Робер Дуано
Итальянцы, 1954. Фотограф Марио Де Бьязи

Показали, какой видели жизнь послевоенной Европы профессиональные фотографы.

"Послевоенная фотография является удивительным макрокосмом. Для нее не так важны географические границы. Передел территорий и закулисные интриги политиков не могут затмить простого счастья мирной жизни. Послевоенная Европа - страна без границ. Она принадлежит будущему и фотографы концентрируются на тех, кто несет в себе его отражение - на молодых и, в первую очередь, на детях. При этом на фоне послевоенных фотографий почти всегда находится место отголоскам чудовищного потрясения – разрухе и бытовой нищете", - пишет Cameralabs.

На фотографиях можно увидеть людей Украинской ССР, России, Италии, Франции, Дании, Испании, Венгрии, Германии, Мальты, Португалии. Их авторами были Анри Картье-Брессон, Джанни Беренго Гардин, Роберт Дуано, Марио Де Бьязи, Эдуард Буба, Сабина Вайс и другие.

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Ранее публиковали фото, сделанные в послевоенной Англии.

На фотографиях видно, как проводили время в барах и ресторанах, сидя за столиками и танцуя. Тогда начал набирать популярность рок-н-ролл.

Также можно увидеть "спивов" - мелких преступников, занимавшихся черными рынками. Они появились из-за недостатка товаров в магазинах. Как правило, поджидали клиентов на улицах.

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