Какой фотографы видели послевоенную Европу

Фото: cameralabs.org

Показали, какой видели жизнь послевоенной Европы профессиональные фотографы.

"Послевоенная фотография является удивительным макрокосмом. Для нее не так важны географические границы. Передел территорий и закулисные интриги политиков не могут затмить простого счастья мирной жизни. Послевоенная Европа - страна без границ. Она принадлежит будущему и фотографы концентрируются на тех, кто несет в себе его отражение - на молодых и, в первую очередь, на детях. При этом на фоне послевоенных фотографий почти всегда находится место отголоскам чудовищного потрясения – разрухе и бытовой нищете", - пишет Cameralabs.

На фотографиях можно увидеть людей Украинской ССР, России, Италии, Франции, Дании, Испании, Венгрии, Германии, Мальты, Португалии. Их авторами были Анри Картье-Брессон, Джанни Беренго Гардин, Роберт Дуано, Марио Де Бьязи, Эдуард Буба, Сабина Вайс и другие.

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Ранее публиковали фото, сделанные в послевоенной Англии. На фотографиях видно, как проводили время в барах и ресторанах, сидя за столиками и танцуя. Тогда начал набирать популярность рок-н-ролл. Также можно увидеть "спивов" - мелких преступников, занимавшихся черными рынками. Они появились из-за недостатка товаров в магазинах. Как правило, поджидали клиентов на улицах.