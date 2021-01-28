Как отдыхали в послевоенной Англии - подборка фото

Фото: vintag.es

В сеть выложили фото, сделанные в 1950 годах в Англии.

"Посмотрите на молодежь в послевоенной Англии в 1950 годах через 20 захватывающих черно-белых старинных фотографий", - пишет сайт vintag.es.

На фотографиях видно, как проводили время в барах и ресторанах, сидя за столиками и танцуя. Тогда начал набирать популярность рок-н-ролл.

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Можно увидеть "спивов" - мелких преступников, занимавшихся черными рынками. Они появились из-за недостатка товаров в магазинах. Как правило, поджидали клиентов на улицах.

Опубликовали фото оккупированного Киева 1941-1942 годов. Фотографии появились на венгерском сайте