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четверг, 28 января 2021 15:20

Как отдыхали в послевоенной Англии - подборка фото
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В Англии после Второй мировой войны появились спивы. Их описывали так: "Стрижка "утиная задница", усы Кларка Гейбла, шляпа, пиджак и галстук. Такой образ был сформирован в послевоенное время дефицитов"
Фото: vintag.es
В Англии после Второй мировой войны появились спивы. Их описывали так: "Стрижка "утиная задница", усы Кларка Гейбла, шляпа, пиджак и галстук. Такой образ был сформирован в послевоенное время дефицитов"
В Англии после Второй мировой войны появились спивы. Их описывали так: "Стрижка "утиная задница", усы Кларка Гейбла, шляпа, пиджак и галстук. Такой образ был сформирован в послевоенное время дефицитов"
В Англии после Второй мировой войны появились спивы. Их описывали так: "Стрижка "утиная задница", усы Кларка Гейбла, шляпа, пиджак и галстук. Такой образ был сформирован в послевоенное время дефицитов"
В Англии после Второй мировой войны появились спивы. Их описывали так: "Стрижка "утиная задница", усы Кларка Гейбла, шляпа, пиджак и галстук. Такой образ был сформирован в послевоенное время дефицитов"

В сеть выложили фото, сделанные в 1950 годах в Англии.

"Посмотрите на молодежь в послевоенной Англии в 1950 годах через 20 захватывающих черно-белых старинных фотографий", - пишет сайт vintag.es.

На фотографиях видно, как проводили время в барах и ресторанах, сидя за столиками и танцуя. Тогда начал набирать популярность рок-н-ролл.

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Можно увидеть "спивов" - мелких преступников, занимавшихся черными рынками. Они появились из-за недостатка товаров в магазинах. Как правило, поджидали клиентов на улицах.

Опубликовали фото оккупированного Киева 1941-1942 годов.

Фотографии появились на венгерском сайте

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