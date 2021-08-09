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понедельник, 09 августа 2021 15:03

Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
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Опубликовали фотографии Карпат венгерского фотографа Кароля Дивольда 1870-х годов
Фото: "Хроніки прекрасної епохи"
Дивольд совершил экспедиции в Высокие Татры и центральные Карпаты
Фирма Дивольда долгое время была монополистом в Венгрии

Опубликовали фотографии Карпат венгерского фотографа Кароля Дивольда 1870-х.

Он любил путешествовать и делать фото природы. Был одним из первых венгерских фотографов, сообщают "Хроніки прекрасної епохи".

Дивольд совершил экспедиции в Высокие Татры и центральные Карпаты. Опубликовал несколько альбомов с фотографиями.

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Венгр также владел фотоателье. Фирма "Кароль Дивольд и сыновья" была монополистом на рынке портретной фотографии в Венгрии.

В XIX в. летом люди начали приезжали отдыхать в Украинские Карпаты. Gazeta.ua собрала фотографии отдыха в Карпатах в 1920-1930 годах. 1873-го проложили железную дорогу в Стрый на Львовщине, это ускорило развитие туризма. Основными центрами летнего отдыха были Сколе и Гребенов. Там были виллы, пансионаты и рестораны. За небольшую цену можно было поселиться в сельском доме. Туристы из больших городов активно интересовались культурой гуцулов.

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