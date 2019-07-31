Какими были потомки инков в 1920-30 годах

Фото: cameralabs.org

В сети опубликовали фото коренного населения Перу, Южной Америки 1920-1930-х. Их сделал индеец Мартин Чамби.

Мужчина открыл фотостудию в городе Куско и стал ведущим портретистом. Будучи коренным кечуа он считал своим долгом документировать жизнь индейцев и наследие культуры инков, сообщает Cameralabs.

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На фотографиях можно увидеть расовые признаки и небольшие остатки традиций уцелевшего коренного населения Латинской Америки, которое претерпело огромного испанского католического влияния.

Древние системы водоснабжения в Перу в Латинской Америке, исследовали представители Региональной инициативы гидрологического мониторинга экосистемы Анд. Ученые обнаружили производительную систему хранения воды. Ее создала древняя цивилизация - предшественники инков. Древняя перуанская цивилизация создала систему, которая позволяет получить дополнительную воду в засушливый период. Это сделали с помощью укрепленных каналов для отвода дождевой воды. Такие технологии использовались уже в 600 году.