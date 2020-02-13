 
Ексклюзивы
1/5
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 72
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 1188
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1728
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 3897
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3033
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 729
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 7902
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2124
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2304
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Фото
Все фото
18
26
10
4
25
Какими были итальянские крестьяне 120 лет назад - подборка фото
Какими были итальянские крестьяне 120 лет назад - подборка фото
Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии
Показали уникальный фотоархив жителей Лапландии
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Открыли туристический маршрут по местам УПА
Открыли туристический маршрут по местам УПА
В архив передали сотни уникальных фото времен Второй мировой войны
В архив передали сотни уникальных фото времен Второй мировой войны
Видео
Все видео
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
Хіт Пола Маккартни запретили
Хіт Пола Маккартни запретили
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Останки агента НКВД отказались отдавать в Россию
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Будто вчера снят - отреставрировали фильм, которому 120 лет
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Обнаружили древние захоронения - в саркофагах лежали мумии и амулеты
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 729
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2304
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1098
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1773
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1053
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
13 февраля 2020
Просмотров: 90
Дідусик
Наші робочі столи стоять поряд. Сергій мимоволі слухає мої розмови. — А хто такий дідусь? — питає. — Ти йому часто дзвониш. ...
четверг, 13 февраля 2020 17:48

Какими были итальянские крестьяне 120 лет назад - подборка фото
18

  Комментировать

Какими были итальянские крестьяне 120 лет назад
Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA/
Какими были итальянские крестьяне 120 лет назад
Какими были итальянские крестьяне 120 лет назад
Какими были итальянские крестьяне 120 лет назад
Какими были итальянские крестьяне 120 лет назад

Показали фото итальянских крестьян в традиционной и повседневной одежде в конце XIX в.

Большинство из них были на то время мелкими землевладельцами, но их собственность постепенно делилась из поколения в поколение и только уменьшалась. Именно поэтому в те времена происходило обеднение крестьян. Они превращались в сезонных батраков или шли работать на заводы и фабрики, пишут Хроники прекрасной эпохи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали фото итальянского города начала XX века

Низшую прослойку крестьян составляли поденщики. Это были сельские пролетарии без земли и без собственности. Они нанимались на различные работы у помещиков, но поскольку их было много, а работы не хватало, то за свой труд получали копейки. Часто поденщики толпами приходили на рыночные площади городов, где ожидали, пока их наймут на какую-нибудь работу. Но удавалось ее получить немногим.

Опубликовали фотографии Рима в конце XIX в. 20 сентября 1870-го итальянские войска отвоевали город у Папской области и он стал столицей Итальянского королевства.

В 1881 году в Риме жили 284,5 тыс. человек. Из них около 8 тыс. представляли духовенство.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какими были итальянские крестьяне 120 лет назад - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
февраля

Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле

Юлия Тимошенко попала за решетку

Арестовали перевербованнную шпионку

Украинцев начали вывозить в Германию

Военный случайно наткнулся на уникальное озеро

Самое читаемое
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 2 Просмотров: 34803
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 30474
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
Как выглядел украинский городок после изгнания российской армии в 1915 году - фото
10
 Просмотров: 24111
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 18315
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 15949
История
Застройщик собирается уничтожить уникальный могильник
Застройщик собирается уничтожить уникальный могильник Просмотров: 333
Гробы из глины и детские скелеты - обнаружили необычные захоронения
Гробы из глины и детские скелеты - обнаружили необычные захоронения Просмотров: 297
Нашли документ, который опровергает московский миф о Богдане Хмельницком
Нашли документ, который опровергает московский миф о Богдане Хмельницком Просмотров: 1899
Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле
Героя Небесной сотни сожгли в автомобиле
 1 Просмотров: 3618
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
 1 Просмотров: 6093
Больше всего комментируют
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
3
Под ГБР собралась акция в поддержку Федыны
3
"Устроил истерику и сбежал": министр обороны опозорился во время интервью
Голосов: 295
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua