Какими были итальянские крестьяне 120 лет назад - подборка фото

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Показали фото итальянских крестьян в традиционной и повседневной одежде в конце XIX в.

Большинство из них были на то время мелкими землевладельцами, но их собственность постепенно делилась из поколения в поколение и только уменьшалась. Именно поэтому в те времена происходило обеднение крестьян. Они превращались в сезонных батраков или шли работать на заводы и фабрики, пишут Хроники прекрасной эпохи.

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Низшую прослойку крестьян составляли поденщики. Это были сельские пролетарии без земли и без собственности. Они нанимались на различные работы у помещиков, но поскольку их было много, а работы не хватало, то за свой труд получали копейки. Часто поденщики толпами приходили на рыночные площади городов, где ожидали, пока их наймут на какую-нибудь работу. Но удавалось ее получить немногим.

Опубликовали фотографии Рима в конце XIX в. 20 сентября 1870-го итальянские войска отвоевали город у Папской области и он стал столицей Итальянского королевства. В 1881 году в Риме жили 284,5 тыс. человек. Из них около 8 тыс. представляли духовенство.