Какими были американцы в начале ХХ в. - подборка фото

Фото: facebook.com/BelleEpoqueUA

Показали фото жителей Рейстерстауна в штате Мэриленд, США, в начале ХХ в.

На фотографиях изображены люди в одежде и с прическами, которые были модны в то время, сообщают "Хроники прекрасной эпохи".

Фото сделал фермер Джошуа Питер Фитц. Он оставил коллекцию из более чем 120 стеклянных негативов.

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Поселение основал немецкий иммигрант Джон Рейстер 1758 года. В городе проживали преимущественно этнические немцы.

Показали цветные открытки из жизни индейцев Америки навахо, хопи и пуэбло начале ХХ в. На них можно увидеть традиционный уклад коренных американцев.