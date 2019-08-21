Каким видел Экзюпери своего маленького принца - нашли эскизы

 
Ексклюзивы
1/5
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 54
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1395
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2070
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 486
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1881
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2052
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1413
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
Зеленский дает зрелища вместо хлеба - Сергей Таран
11 Просмотров: 1746
Фото
Все фото
9
29
7
28
29
Как император приехал в галицкий городок - подборка фото
Как император приехал в галицкий городок - подборка фото
Краснощекие и умные - какими видели путешественники женщин в Риме в конце ХІХ века
Краснощекие и умные - какими видели путешественники женщин в Риме в конце ХІХ века
Как выглядел город в Тернопольской обл. до Второй мировой - подборка фото
Как выглядел город в Тернопольской обл. до Второй мировой - подборка фото
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Без запретов, правил и ограничений: какими были женщины на фестивале Вудсток-69
Солдаты на велосипедах и лодочная станция - Киев на цветных открытках 1911-го
Солдаты на велосипедах и лодочная станция - Киев на цветных открытках 1911-го
Видео
Все видео
Дорожники разрыли курган
Дорожники разрыли курган
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
Здесь решалась судьба Европы: запустили проект по возрождению замков
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
"Жалеть бедных мальчиков - мы не об этом": собрали истории бойцов, которые сражались в Иловайске
Археологи нашли печь трипольцев
Археологи нашли печь трипольцев
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
В центре города наткнулись на разветвленную сеть подземелий
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5328
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1881
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6822
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4772
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 450
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 15:34

Каким видел Экзюпери своего маленького принца - нашли эскизы

  Комментировать

В Швейцарии нашли неизвестные эскизы писателя Антуана де Сент-Экзюпери к сказке "Маленький принц". Они принадлежали частному коллекционеру Бруно Стефанини. Мужчина умер в прошлом году.

Эскизы хранились в папке с другими работами писателя в хорошем состоянии в доме города Винтертур кантона Цюрих. Среди бумаг также обнаружили любовное письмо Сент-Экзюпери к жене, сообщает Историческая Правда.

Автор: Courtesy of the Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur, Switzerland.
  Разговор Маленцького Принца с Лисом
Разговор Маленцького Принца с Лисом

Бруно считался одним из крупнейших коллекционеров Швейцарии. При жизни удалось собрать более 60 тыс. художественных произведений.

Эскизы Сент-Экзюпери мужчина приобрел в 1986 году на аукционе. Среди рисунков - изображения разговора Маленького Принца с лисом, пьяница, который сидит на своей планете и известное изображение удава, который съел слона.

Музей Винтертура свяжется с Библиотекой Моргана в Нью-Йорке, США. Там хранятся оригинальные эскизы Сент-Екзпери.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гибель Антуана де Сент-Экзюпери предсказала гадалка

Автор: Courtesy of the Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur, Switzerland.
  Встреча с пьяницей и удав, который проглотил слона
Встреча с пьяницей и удав, который проглотил слона

31 июля 1944 г. погиб известный французский писатель и профессиональный летчик Антуан де Сент-Экзюпери.

Обстоятельства его гибели долгое время оставались загадкой для биографов. Тайна была раскрыта только в ХХI веке, когда один из участников трагедии сделал сенсационное признание. Последние два года своей жизни Сент-Экзюпери состоял в эскадрилье разведчиков. В 1942-1944 гг. он не раз совершал опасные полеты над немецкими позициями, совершая аэрофотосъемку. 31 июля 1944 г. он не вернулся с очередного задания. Его самолет неожиданно исчез с радаров в районе Сен-Рафаэля – небольшого городка на Лазурном берегу Франции. Останки самолета и летчика не были обнаружены, и долгое время он считался без вести пропавшим. Тайна гибели Экзюпери неожиданно раскрылась в 2008 г., когда бывший пилот Люфтваффе Хорст Рипперт признался в том, что именно он 31 июля 1944 г. сбил самолет Экзюпери.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Каким видел Экзюпери своего маленького принца - нашли эскизы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Националисты изменили лидера

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 80274
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 38368
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 28107
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 27974
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 26793
История
О чем украинцы должны вспомнить в День Независимости
О чем украинцы должны вспомнить в День Независимости Просмотров: 126
Националисты изменили лидера
Националисты изменили лидера
 Просмотров: 873
Чем награждали римских воинов за 25 лет службы
Чем награждали римских воинов за 25 лет службы Просмотров: 6831
Фанатик отрубил пальцы митрополиту
Фанатик отрубил пальцы митрополиту
 Просмотров: 612
Украинские воины освободили колонну пленных
Украинские воины освободили колонну пленных
 Просмотров: 1071
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
1
Зеленского призвали остановить Бужанского, который обзывает журналистов
Голосов: 1376
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua