Каким видел Экзюпери своего маленького принца - нашли эскизы

В Швейцарии нашли неизвестные эскизы писателя Антуана де Сент-Экзюпери к сказке "Маленький принц". Они принадлежали частному коллекционеру Бруно Стефанини. Мужчина умер в прошлом году.

Эскизы хранились в папке с другими работами писателя в хорошем состоянии в доме города Винтертур кантона Цюрих. Среди бумаг также обнаружили любовное письмо Сент-Экзюпери к жене, сообщает Историческая Правда.

Автор: Courtesy of the Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur, Switzerland. Разговор Маленцького Принца с Лисом

Бруно считался одним из крупнейших коллекционеров Швейцарии. При жизни удалось собрать более 60 тыс. художественных произведений.

Эскизы Сент-Экзюпери мужчина приобрел в 1986 году на аукционе. Среди рисунков - изображения разговора Маленького Принца с лисом, пьяница, который сидит на своей планете и известное изображение удава, который съел слона.

Музей Винтертура свяжется с Библиотекой Моргана в Нью-Йорке, США. Там хранятся оригинальные эскизы Сент-Екзпери.

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Автор: Courtesy of the Stiftung für Kunst, Kultur und Geschichte, Winterthur, Switzerland. Встреча с пьяницей и удав, который проглотил слона

31 июля 1944 г. погиб известный французский писатель и профессиональный летчик Антуан де Сент-Экзюпери. Обстоятельства его гибели долгое время оставались загадкой для биографов. Тайна была раскрыта только в ХХI веке, когда один из участников трагедии сделал сенсационное признание. Последние два года своей жизни Сент-Экзюпери состоял в эскадрилье разведчиков. В 1942-1944 гг. он не раз совершал опасные полеты над немецкими позициями, совершая аэрофотосъемку. 31 июля 1944 г. он не вернулся с очередного задания. Его самолет неожиданно исчез с радаров в районе Сен-Рафаэля – небольшого городка на Лазурном берегу Франции. Останки самолета и летчика не были обнаружены, и долгое время он считался без вести пропавшим. Тайна гибели Экзюпери неожиданно раскрылась в 2008 г., когда бывший пилот Люфтваффе Хорст Рипперт признался в том, что именно он 31 июля 1944 г. сбил самолет Экзюпери.