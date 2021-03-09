Каким было село Тараса Шевченко 120 лет назад - подборка фото

Показали фотографии села Кириловка Звенигородского уезда Киевской губернии - теперь Шевченково Черкасской области.

Их сделал в начале XX в. внучатый племянник Тараса Шевченко, фотограф и издатель Григорий Шевченко. Публикуют "Хроники прекрасной эпохи".

В начале XX в. в селе действовали 12 ветряков, 3 торговые лавки, двуклассная школа, которая в 1911-м стала четырехклассной.

На фото, кроме поселковых сооружений, можно увидеть и его жителей, а также традиционную одежду.

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9 марта 1814 года в семье крепостных Григория Шевченко и Екатерины Бойко в селе Моринцы - теперь Звенигородского района Черкасской области - родился сын Тарас. Вскоре семья перебралась в село Кириловка.

В детстве Тарас Шевченко увлекся поэзией и рисованием. Владелец Кирилловки Павел Энгельгардт назначил его дворовым слугой. Забрал с собой в Вильно - тепер Вильнюс, а затем в Петербург.

За 2,5 тыс. руб. из крепостничества талантливого парня выкупили художник Карл Брюллов и поэт Василий Жуковский. Тарас Шевченко стал студентом Петербургской академии искусств и любимым учеником Брюллова.

1840 года подготовил поэтический сборник "Кобзарь", благодаря которому стал известен. При жизни написал 237 стихотворений и поэм, 9 повестей, отрывок стихотворной трагедии "Никита Гайдай" и драму "Назар Стодоля". Написал множество картин с украинской старины.