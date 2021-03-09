Кличко открыл во Флоренции памятник Кобзарю

9 марта в Украине и мире отмечают 207-ю годовщину со дня рождения Тараса Шевченко. Фото: Виталий Кличко

В итальянском городе Флоренция в 207-й день рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко открыли памятник Кобзарю.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, который принял участие в церемонии.

"Монумент установлен в центре города, недалеко от всемирно флорентийского кафедрального собора Santa Maria del Fiore. На площади перед одной из крупнейших библиотек города Biblioteca delle Oblate", - сказал Кличко.

По его словам, над воплощением проекта работали несколько лет.

"Я благодарен нашим итальянским друзьям и лично мэру Флоренции Дарио Нарделли, за то, что мы наконец воплотили этот проект", - добавил мэр.

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Передачу памятника Тарасу Шевченко поддержал Киевсовет 11 февраля. Скульптуру создали на средства меценатов. Автор памятника - скульптор Олег Пинчук.