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среда, 22 июля 2020 14:14

Какие украшения изготавливали в Европе тысячу лет назад, узнали по литейной форме

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В швейцарском городе Кур археологи наткнулись на каменную форму для изготовления ювелирных украшений. Предполагается, что на месте находки располагался средневековый ремесленный район.

Артефакт выглядит как неровный квадрат. На одной из сторон есть шаблоны с христианской иконографией - распятием и орнаментированным кругом с крестом в центре. С помощью этих шаблонов изготавливали подвески, пряжки и медальоны. Рядом присутствует полость в виде небольшого круга, вероятно, ее использовали для изготовления сережек. С другой стороны - еще один круг с крестом в центре и шаблоны в виде орла и кольцевой броши, сообщает The History Blog.

Автор: The Archeological Service of Grisons
  С помощью таких форм средневековые мастера изготавливали украшения.
С помощью таких форм средневековые мастера изготавливали украшения.

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Исследователи установили, что артефакт изготовили между IX-XI вв. Отмечается, что это очень редкая находка. Единственные подобные в Швейцарии обнаруживали далеко на севере страны, вблизи городов Берн, Базель и Винтертур.

В ходе раскопок археологи обнаружили остатки сооружений, костей животных и отходов производства давних ремесленников, в частности бруски из цветных металлов, шпинделя, стекло и прочее.

Недавно в Днепре на руинах старинной церкви археологи нашли предметы конца XIX в. Раскопки проходили в Севастопольском парке, на месте Лазаревской церкви. Исследователям удалось наткнуться на крестики, медальон с изображением Козельщанской Богоматери, выполненный в стиле украинского барокко, часть украшений с церковной хоругви, замок церковной кружки для пожертвований, кусочки цинка с гробов, многочисленные монеты.

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