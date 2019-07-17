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среда, 17 июля 2019 23:13

Как жилось в советском летнем лагере - подборка фото
6

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Показали фото пионерского лагеря в Запорожье
Фото: Facebook
Показали фото пионерского лагеря в Запорожье
Показали фото пионерского лагеря в Запорожье
Показали фото пионерского лагеря в Запорожье
Показали фото пионерского лагеря в Запорожье

Опубликовали фото с территории пионерского лагеря-санатория в Запорожье.

Фотографии в 1980-е годы сделал фотограф Сергей Шиманский. Их опубликувавлы в сообществе "Атипичное Запорожье" в Facebook.

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Неизвестно, в каком именно лагере сделанные фото. Пользователи выдвинули предположение, что это лагерь "Чайка" завода Днепроспецсталь на Большом Лугу.

Показали фото отдыхающих в городе Залещики Тернопольской области. Фотографии были сделаны в 1920-1930-х годах.

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