Как жилось в советском летнем лагере - подборка фото

Фото: Facebook

Опубликовали фото с территории пионерского лагеря-санатория в Запорожье.

Фотографии в 1980-е годы сделал фотограф Сергей Шиманский. Их опубликувавлы в сообществе "Атипичное Запорожье" в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали цветные открытки с видами Львова советской эпохи

Неизвестно, в каком именно лагере сделанные фото. Пользователи выдвинули предположение, что это лагерь "Чайка" завода Днепроспецсталь на Большом Лугу.

Показали фото отдыхающих в городе Залещики Тернопольской области. Фотографии были сделаны в 1920-1930-х годах.