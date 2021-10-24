Как жили в Виннице во время оккупации - подборка фото

Фото: Fortepan

Gazeta.ua собрала фото Винницы 1941 и 1942 годов.

Город тогда было под нацистской оккупацией. Немецкие войска вошли в Винницу 19 июля 1941 года. Половина жителей эвакуировалась, у города осталось 50 тыс. жителей.

Нацисты устраивали облавы на евреев. Сначала их свезли в гетто, 22 сентября 1941 начали расстреливать. Погибло около 25 тыс. евреев. Нацисты оставили в живых только тех, кто мог работать на предприятиях. С 16 апреля 1942 года начали убивать и их. Последний еврей Винницы погиб 25 августа 1942 года.

Для советских военных и офицеров в городе создали концлагеря. Местные украинцы пытались им помогать, приносили еду и одежду. Действовало местное самоуправление. Его возглавлял биолог Александр Савостьянов. Позже он уехал из города вместе с немцами и жил во Франции.

В 1943 году в Виннице начали раскапывать массовые захоронения жертв НКВД. Обнаружили более 9 тыс. тел расстрелянных. Этот факт нацисты использовали для пропаганды. По возвращении режима СССР начались репрессии тех, кто узнавал своих родных.

61 тыс. винничан вывезли на принудительные работы в Германию. Большее количество из них вернулось потом.

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15 марта 1944 года Винницу отвоевали советские войска.

Gazeta.ua опубликовала фото Харькова 1942 года. Советская власть уничтожила часть зданий города. Харьков был под военным управлением. В городе работала Городская управа, "Просвита" и хозяйственные организации. Действовало подполье украинских националистов.