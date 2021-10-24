 
Ексклюзивы
1/5
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Немытый унитаз купили за миллион долларов. Десять уникальных лотов аукционов
Просмотров: 1197
Садизм и содомия – главные российские скрепы
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1 Просмотров: 1476
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Тигипко показал третью жену, Ивченко браконьерствовал, Зеленского сравнили с Януковичем: неделя политиков - в фото
Просмотров: 5427
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
"Только не Эверест" - просила мать": Ирина Галай стала первой украинкой, поднявшейся на самую высокую гору мира
Просмотров: 459
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
"Сколько терпеть это унижение?": впервые проверяли ковид-сертификаты - как это было
Просмотров: 4014
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
"Просто катастрофа. Не хватило авторитарных шагов "- Головаха о вакцинации
Просмотров: 765
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Как в Киеве проверяют ковид-сертификаты в транспорте - яркие фото и видео
Просмотров: 3790
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
"Чаша весов колеблется": почему украинцы не хотят второго срока Зеленского
Просмотров: 1332
Російська церква заборонила усміхнених святих
Російська церква заборонила усміхнених святих
Просмотров: 531
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
"Пацаны, ну что вы там? Погнали!" - как сетями "таскают" судаков и синцов на самом большом водохранилище Украины
Просмотров: 4527
Фото
Все фото
9
4
22
6
16
Как жили в Виннице во время оккупации - подборка фото
Как жили в Виннице во время оккупации - подборка фото
В музей передали прижизненный портрет Ивана Франко
В музей передали прижизненный портрет Ивана Франко
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Как 150 лет назад путешествовали из Киева в Одессу
Как 150 лет назад путешествовали из Киева в Одессу
Как выглядел Перемышль после войны - подборка фото
Как выглядел Перемышль после войны - подборка фото
Видео
Все видео
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
В Москве убили знаменитого украинского генерала
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
От протестов на граните до оранжевой революции - вышел фильм об истории украинских майданов
Как украинцы похоронили СССР на референдуме - вышел документальный фильм
Как украинцы похоронили СССР на референдуме - вышел документальный фильм
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Коммунисты боялись как России, так и улицы - сняли фильм о провозглашении независимости Украины
Интервью
1/5
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Население Земли достигнет 11 миллиардов и начнет сокращаться
Просмотров: 1512
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
"Зеленского может победить только новый Зеленский" - Евгений Головаха
Просмотров: 1539
Варшава разрушает основы Евросоюза
Варшава разрушает основы Евросоюза
Просмотров: 936
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
"Газпром режет золотую курицу. Немцы плюнут и начнут закупать сжиженный газ у США" - Игорь Эйдман
Просмотров: 5427
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1431
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
24 октября 2021
Просмотров: 144
Тягловий кінь буденності
Життя вимагає усталених правил і розміреності. Інакше нічого не вийде. Інакше з асоціальної тварини з важкопрогнозованим розладом ти перетворишся на ...
понедельник, 25 октября 2021 00:46

Как жили в Виннице во время оккупации - подборка фото
9

  Комментировать

Военная академия
Фото: Fortepan
Переправа
Венгерский летенант
Понтонная переправа
Ул. Соборности

Gazeta.ua собрала фото Винницы 1941 и 1942 годов.

Город тогда было под нацистской оккупацией. Немецкие войска вошли в Винницу 19 июля 1941 года. Половина жителей эвакуировалась, у города осталось 50 тыс. жителей.

Нацисты устраивали облавы на евреев. Сначала их свезли в гетто, 22 сентября 1941 начали расстреливать. Погибло около 25 тыс. евреев. Нацисты оставили в живых только тех, кто мог работать на предприятиях. С 16 апреля 1942 года начали убивать и их. Последний еврей Винницы погиб 25 августа 1942 года.

Для советских военных и офицеров в городе создали концлагеря. Местные украинцы пытались им помогать, приносили еду и одежду. Действовало местное самоуправление. Его возглавлял биолог Александр Савостьянов. Позже он уехал из города вместе с немцами и жил во Франции.

В 1943 году в Виннице начали раскапывать массовые захоронения жертв НКВД. Обнаружили более 9 тыс. тел расстрелянных. Этот факт нацисты использовали для пропаганды. По возвращении режима СССР начались репрессии тех, кто узнавал своих родных.

61 тыс. винничан вывезли на принудительные работы в Германию. Большее количество из них вернулось потом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Крепость и костел - показали старые фото украинского города

15 марта 1944 года Винницу отвоевали советские войска.

Gazeta.ua опубликовала фото Харькова 1942 года. Советская власть уничтожила часть зданий города. Харьков был под военным управлением. В городе работала Городская управа, "Просвита" и хозяйственные организации. Действовало подполье украинских националистов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Как жили в Виннице во время оккупации - подборка фото». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ
Месси начинает выставлять ультиматумы в ПСЖ Просмотров: 10027
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице
Премьер Грузии прокомментировал заявления об убийстве Саакашвили в больнице Просмотров: 9289
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию
Муж застреленной Болдуином украинки впервые прокомментировал ситуацию Просмотров: 8640
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
В Киеве женщина без штанов показывала водителям ягодицы: курьезное видео
 Просмотров: 8100
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
Надвигается похолодание: с понедельника прогнозируют до -9°С
 Просмотров: 5886
История
Спешили испытать: на космодроме взорвалась ракета
Спешили испытать: на космодроме взорвалась ракета
 Просмотров: 1386
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
Нашли скелет животного, который могли похоронить во время ритуала
 Просмотров: 135
Выбрали войскового атамана
Выбрали войскового атамана
 Просмотров: 396
В музей передали прижизненный портрет Ивана Франко
В музей передали прижизненный портрет Ивана Франко
4
 Просмотров: 369
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
Нищий и грязный Киев времен СССР. Опубликовали запрещенные советские фото
22
 1 Просмотров: 38088
Больше всего комментируют
5
Майкл Щур высмеял Зеленского, который приехал смотреть бассейн
2
"Побойтесь Бога": на макулатуру сдали большое количество порезанных Библий
2
Госдеп США отнес россиян к "бездомным национальностям"
1
Садизм и содомия – главные российские скрепы
1
В Украине обнаружили более 23 тыс. больных Covid-19
Голосов: 588
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть