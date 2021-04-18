Как жили в Крыму в 1960-х - подборка фото

Опубликовали фото Крыму 1962 года.

Фотографии сделали в Ялте и в поселке Курпаты. Их опубликовали на сайте Fortepan.

На фото попали жители городов, отдыхающие, пляжи и улицы.

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Показали фотографии Ялты, ее жителей и посетителей в конце XIX - начале XX в. С 1860-х город развивался как курорт. Ежегодно, преимущественно с 1 июля по 1 ноября, в него приезжали отдыхать до 20 тыс. человек. Зимой оставались не более 700 - это были преимущественно люди, страдающие туберкулезом.