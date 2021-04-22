Как жили украинские селяне в 1960-х - подборка уникальных фотографий

Фото: Віталій Орел / Кaлинівка Сіty

В сети опубликовали уникальные фотографии села Хомутинцы Калиновского района Винницкой области 60-х годов XX в.

Фотоархив своего отца Виталия сохраняет местный житель Алексей Орел. На фотографиях можно увидеть хаты, лица и эмоции хомутинчан, их занятия, быт, обычаи, которые уже отошли в историю, передает "Калиновка City"

"Раньше фотографий было гораздо больше, часть исчезла, часть разобрали родственники, - рассказывает Алексей Орел. - Когда отец был жив, то часть фотографий отдал в музей Степана Руданского (Поэт родился в 1834 году в Хомутинцах, - Gazeta.ua). На тех фотографиях он зафиксировал виды села, строительство музея, школы, открытие памятника Степану Руданскому. Важнейшие события в жизни Хомутинцов отец не пропускал и все фиксировал на пленку".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Степану Руданскому отец запрещал писать письма на украинском

Ранее публиковали фотографии, сделанные селянином Иваном Литвином в поселке Грушковка Черкасской области в конце 1950-х - начале 1970-х годов. Фотопленки обнаружил в 2018 году в старом дедовом чемодане черкасский художник Игорь Солодовников. На оцифровку пленок у него ушел месяц. Коллекция насчитывает около 5 тыс. снимков на которых можно увидеть настоящее послевоенное и закрытое в советских колхозах украинское село. Как жили тогдашние крестьяне, во что одевались и что ели, как проводили обычные дни и праздновали.