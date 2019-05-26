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воскресенье, 26 мая 2019 23:13

Как жили боснийцы в начале ХХ века - подборка рисунков
13

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Как жили боснийцы в XIX веке
Фото: Facebook
Как жили боснийцы в XIX веке
Как жили боснийцы в XIX веке
Как жили боснийцы в XIX веке
Как жили боснийцы в XIX веке

Показали картины из жизни боснийцев в конце XIX века.

Иллюстрации опубликовали в австрийском журнале Österreichische Illustrierte Zeitung 1900 года.

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Боснийцы являются славянским народом, который исповедует ислам. Они переняли элементы языка и одежды у турок и арабов.

Сегодня вашему вниманию предлагаем редкие фотографии Боснии и Герцеговины в конце XIX-начале ХХ века. Как видно из фотографий, большое влияние на обычаи боснийцев и на их архитектурные традиции оказал ислам.

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