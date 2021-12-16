Как жила независимая Эстония в 1930-е - подборка фото

Фото: Fortepan

Gazeta.ua собрала фото из Эстонии 1930-х годов.

На фотографии попала столица Таллин, Тарту и Игева.

Эстонцам удалось обрести и удержать независимость после Октябрьского переворота. После 1918 года большевики пытались провозгласить Эстонскую советскую республику, но их быстро изгнали. В 1920 году советское правительство признало независимость Балтийских стран.

В 1920-х к власти пришли либералы. Им оппонировали националисты, требовавшие установить жесткий порядок. Они назывались вапсы, сокращенно от Эстонского союза участников Освободительной войны.

12 марта 1934 года кандидат в президенты от аграриев и ветеран Освободительной войны Константин Пятс договорился с главой армии Йоханом Лайдонером и совершил государственный переворот. Пятс был против радикальных вапсов и быстро распустил их газеты и организации.

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Период правления Пятса получил название "состояние безмолвия". Он упразднил парламент и единолично правил государством.

Пятс руководил страной до советской оккупации в 1940 году.

Gazeta.ua собрала фото франкоязычной канадской провинции Квебек в 1950-1960 годах. 1950-е пришлись на времена правления премьер-министр Квебека Мориса ле Нобле Дюплесси. Он был убежденным консерватором и антикоммунистом. Приказывал закрывать все газеты, которые были против его политики.