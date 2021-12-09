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пятница, 10 декабря 2021 00:46

Как жил Донецк в конце ХIХ ст. - подборка фото
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Баня шахтеров
Фото: Polona.pl
Шахтеры перед спуском
Канатная дорога
Баня
Сортировочная

Gazeta.ua собрала фото из Донецка начала ХХ ст.

Фотографии размещались в фотоальбоме к мировой выставке в Париже в 1900-м.

Тогда город назывался Юзовкой. Его основал валлийский предприниматель Джон Юз в 1869 году. Он обязался построить завод по изготовлению рельсов.

Для нужд производства Юз начал добывать уголь. В поселении стали копать шахты. В предприятия Донбасса вкладывали средства европейские акционеры.

Для нужд шахтеров строили школы, больницы и церкви.

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В мае 1917 года в поселке насчитывалось уже около 70 тыс. жителей. Тогда Юзовка получила статус города.

Gazeta.ua собрала фото Белой Церкви в Киевской области начала XX в. Одним из украшений города является дендропарк "Александрия". Его основали в 1788 году. Его строили три поколения графов Браницких. В городе было их имение.

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