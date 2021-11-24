Как жил Днепр под оккупацией - фото

Фото: Fortepan

Gazeta.ua собрали фото города Днепр в 1941 году.

Город был тогда под нацистской оккупацией.

25 августа 1941 года немецкие войска пробили сопротивление советских войск. 1 сентября 1941 года город включили в состав Рейхскомиссариата Украина как центр Генерального округа "Днепропетровск". Генеральным комиссаром стал Николаус Зельцнер.

В помещении областного управления СБУ размещалось гестапо. В Историческом музее находилась канцелярия комиссара.

В октябре 1941 года евреев города собрали возле Главунивермага в центре города. Их под конвоем отвели в нагорную часть Днепра. Там на территории лесопитомника в течение двух дней расстреляли 11 тыс. горожан. Других евреев сослали в гетто. К 1 мая 1943 г. их всех уничтожили.

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25 октября 1943 года в город вошла советская армия.

От боевых действий пострадала большая часть города.

Gazeta.ua собрала фотографии Житомира 1941-1944 годов. Город был тогда под оккупацией нацистов. Немцы вошли в город 9 июля 1941 года. Им удалось переломить оборону советских войск. После оккупации на Сенной площади казнили 21 коммуниста.