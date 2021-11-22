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вторник, 23 ноября 2021 00:46

Как выглядели киевляне в 1970-х – показали фото уникального проекта
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Gazeta.ua нашла фото киевлян в 1976 году
Фото: Getty images
Их сделали в рамках проекта американского фотографа Дэвида Атти. Он принял участие в американской выставке культурного обмена в Киеве
На выставке киевляне могли сделать фотографические автопортреты. Смотрели в зеркало и фотографировали себя с помощью кнопки на проводе
Фото опубликовали в США в книге с ошибочным названием Russian self-portraits

Gazeta.ua нашла фото киевлян 1976 года.

Их сделали в рамках проекта американского фотографа Дэвида Атти. Он принял участие в американской выставке культурного обмена в Киеве.

На выставке киевляне могли сделать фотографические автопортреты. Смотрели в зеркало и фотографировали себя с помощью кнопки на проводе.

Таким образом сделали ряд фото киевлян – простых людей, неформалов, детей, пенсионеров и других.

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Фото опубликовали в США в книге с ошибочным названием Russian self-portraits.

Ранее публиковали раритетные фотографии Киева 1912 года, за два года до начала I мировой войны. Большинство фотографий было сделано на студии "Гудшон и Губчевский", которая находилась на Прорезной, 23. Гудшон был активным участником выставочного движения Киевского фотографического общества имени Дагерра.

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