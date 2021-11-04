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пятница, 05 ноября 2021 00:46

Как выглядели древние храмы Египта 100 лет назад - подборка фото
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Один из самых больших храмовых комплексов расположен в Луксоре на севере страны. Он посвящен богу Солнца Амону-Ра
Фото: Fortepan
Древнейшая часть храма была основана при фараоне Аменхотепе III. Это центр храма с близлежащими залами, украшенными монументальными рельефами и надписями
Более поздние правители достраивали храм и ставили свои статуи
После арабского завоевания в храме была построена мечеть

Gazeta.ua показала фотографии древнеегипетских храмов 1921 года.

Один из самых больших храмовых комплексов расположен в Луксоре на юге страны. Он посвящен богу Солнца Амону-Ра.

Древнейшая часть храма была основана при фараоне Аменхотепе III. Это центр храма с близлежащими залами, украшенными монументальными рельефами и надписями.

Более поздние правители достраивали храм и ставили свои статуи.

С периода Нового царства в храме ежегодно отмечался Праздник Опет. Это символическая женитьба богов Амона и Мут. Во время фестиваля процессия со статуями бога шла вниз по аллее сфинксов, соединяющей два храма. Жрецы останавливались в специально построенных часовнях. Перед святынями оставляли подношение. Фестиваль приходился на второй месяц Ахета, сезона разлива Нила.

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После арабского завоевания в храме была построена мечеть. Но большое количество монументов сохранилось по сей день. Теперь это популярная туристическая достопримечательность.

В египетском городе Сохаг археологи обнаружили высеченный в скале некрополь. Он состоял примерно из 300 гробниц. Археологи полагают, что погребения были сделаны в период Древнего царства. Это около 2000 г. до н.э.

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