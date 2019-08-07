Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото

Фото: europeana.eu

В Австрийском государственном архиве хранятся снимки города Галича - современная Ивано-Франковская область. Они сделаны во время Первой мировой войны.

Галич был столицей Галицко-Волынского государства в XII-XIII в. На месте нынешнего города существовал торгово-ремесленный посад.

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В июне 1915-го после боев с россиянами Галич заняли подразделения Украинских сечевых стрельцов. Город очень сильно пострадал во время боев Первой мировой войны.

На тогдашних фото можем разглядеть местных жителей, здания, мост и остатки стен замка.

Gazeta.ua предлагает посмотреть подборку фотографий самого большого замка Львовской области, которые сделаны в начале ХХ в. Твердыня построена в XV-XVII в. в Старом Селе - современный Пустомытовский район Львовской области.