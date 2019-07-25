Как выглядел самый замок Львовщины в начале ХХ века - фото

Gazeta.ua предлагает посмотреть подборку фотографий самого большого замка Львовщины, которые сделаны в начале ХХ века. Твердыня построена в XV-XVII веках в Старом Селе - современный Пустомытовский район Львовской области.

Первое укрепление на том месте построено 1448-го и было деревянным. Главной задачей замка была защита юго-восточных путей во Львов от набегов монголо-татар.

Фото: polona.pl

2007 года территорию замка расчистили от деревьев за счет певицы Русланы, а в 2010 году Старосельский замок передали в концессию на 49 лет. Концессионер пообещал вывести замок из аварийного состояния до 2015 года. Планировал здесь открыть познавательно-художественный центр с творческими мастерскими и заведениями общественного питания.

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Но уже в 2013 году государство разорвало соглашение о передаче в долгосрочное управления замком в Старом Селе, потому что ничего из обещанного не делалось.

С каждым годом замок все больше разрушают ветры и дожди. Сейчас внутренний двор крепости пустует и зарастает травой, превращаясь в пастбище для скота.

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