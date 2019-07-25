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четверг, 25 июля 2019 12:47

Как выглядел самый замок Львовщины в начале ХХ века - фото
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Gazeta.ua предлагает посмотреть подборку фотографий самого большого замка Львовщины, которые сделаны в начале ХХ века. Твердыня построена в XV-XVII веках в Старом Селе - современный Пустомытовский район Львовской области.

Первое укрепление на том месте построено 1448-го и было деревянным. Главной задачей замка была защита юго-восточных путей во Львов от набегов монголо-татар.

Замок в Старом Селе на Львовщине забросили в XIX столетии
Фото: polona.pl
Замок в Старом Селе на Львовщине забросили в XIX столетии
Замок в Старом Селе на Львовщине забросили в XIX столетии
Замок в Старом Селе на Львовщине забросили в XIX столетии
Замок в Старом Селе на Львовщине забросили в XIX столетии

2007 года территорию замка расчистили от деревьев за счет певицы Русланы, а в 2010 году Старосельский замок передали в концессию на 49 лет. Концессионер пообещал вывести замок из аварийного состояния до 2015 года. Планировал здесь открыть познавательно-художественный центр с творческими мастерскими и заведениями общественного питания.

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Но уже в 2013 году государство разорвало соглашение о передаче в долгосрочное управления замком в Старом Селе, потому что ничего из обещанного не делалось.

С каждым годом замок все больше разрушают ветры и дожди. Сейчас внутренний двор крепости пустует и зарастает травой, превращаясь в пастбище для скота.

В Черновицкой области на берегу Днестра находится один из старейших городов Украины - Хотин - основан 22 сентября 1002 года.

Gazeta.ua публикует фотографии Хотина, которые датируются 1918 годом. Тогда на пограничную Хотинщину претендовало пять государств: Украина, Россия, Молдова, Австро-Венгрия и Румыния.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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