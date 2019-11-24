Как выглядел приют для раненых сечевых стрельцов - подборка фото

Фото: "Фотографії старого Львова"

Опубликовали фотографии дома во Львове, в котором действовал приют для раненых Украинских Сечевых Стрельцов.

Приют содержался в дьяковской бурсе, которая была возведена у подножия Святоюрской горы на современной ул. Озаркевича, 2. Ее построили по заказу Андрея Шептицкого в 1904 году архитекторы Иван Левинский, Александр Лушпинский, Тадеей Обминский и Евгений Нагорный, сообщают "Фотографії старого Львова".

С августа 1914 до октября 1917 здесь находилась больница УСС. Госпиталь был рассчитан на 40-50 пациентов. В нем была библиотека и часовня. В подвальном помещении располагались прачечная, кухня и столовая. Возле дома был огород, в котором работали стельцы. Питание госпиталь получал из подльвовских сел.

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На фотографиях присутствует писатель и ученый Иван Франко. Он находился в учреждении по состоянию здоровья.

Опубликовали фотографии города Брюховичи возле Львова начала ХХ века. В 1919 году население Брюховичей составило 1109 человек.