Как выглядел полуразрушенный Харьков в 1943 году - подборка фото

Фото: Fortepan

Gazeta.ua опубликовала фото Харькова в 1943 году.

Это был последний год нацистской оккупации города. 30 августа 1943 года Харьков заняли войска советского генерала Ивана Конева.

Харьков был недалеко от фронта, поэтому власть в городе осуществляла военная администрация. Немецкие военные жестоко обращались с харьковчанами.

"Немцы вели себя, по-моему, в те дни странно: увидят на ком-то хорошие сапоги – разувайся на снегу, порядочную шубу – скидывай на морозе, даже варежки отобрали у женщины, что несла воду", - вспоминала местная жительница Оксана Соловей.

Жизнь харьковчан под оккупацией была тяжелой, люди страдали от голода. Горожане были вынуждены менять на еду ценные вещи. 50 тыс. харьковчан отправили на принудительные работы в Германию.

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Перед наступлением советской армии нацисты сожгли все основные постройки города, железнодорожный вокзал, 28 высших учебных заведений.

После вступления советской армии в Харьков провели суды над нацистами и коллаборантами.

Gazeta.ua собрала фотографии Житомира 1941-1944 годов. Город был тогда под оккупацией нацистов. Немцы вошли в город 9 июля 1941 года. Им удалось переломить оборону советских войск. После оккупации на Сенной площади казнили 21 коммуниста.