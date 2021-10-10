Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото

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Gazeta.ua опубликовала подборку открыток с фотографиями Луганска.

Их сделали в 1969-м.

До 1958 года город назывался Ворошиловградом, в честь советского маршала и соратника диктатора Иосифа Сталина Климента Ворошилова. Новый руководитель СССР Никита Хрущев приказал переименовать город в Луганск. Он постановил, что города не должны называться именами живых людей. Сын Хрущева вспоминал, что сам Ворошилов противился этому переименованию. За одну ночь в городе снесли памятник Ворошилову.

Луганск сильно пострадал во время Второй мировой войны. Город восстанавливали по новому плану. Он протянулся на 18 км с юго-запада на северо-восток вдоль реки Луганки.

В Луганске тогда проживало более 250 тыс. человек. В городе началось строительство жилья и новых заводов. Жилая площадь увеличилась почти в пять раз по сравнению с 1950 годом. Многоэтажки появились на месте частных домов, построенных из местного камня-мегреля.

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После смерти Ворошилова в 1970 году город вновь стал Ворошиловградом.

Gazeta.ua собрала открытки с видами Житомира, сделанные в 1906 году. На фотографии попали улицы, основные здания города и берега реки Тетерев. По данным 1885 года в Житомире было 5207 домов, проживало 54935 жителей. Кроме украинцевв городе жило много поляков и евреев. Здесь было 12 церквей, два костела и две синагоги.