Как выглядел Дубенский замок после Первой мировой войны - подборка фото

Фото: Polona

Gazeta.ua собрала фото замка в Дубно Ровенской области межвоенного времени.

Крепость начал строить в 1492 году князь Константин Острожский на месте древнего детинца.

Замок был родовым имением князей Острожских. Он через браки переходил от одной княжеской династии к другой. Был также собственностью Заславских, Сангушков и Любомирских.

В конце XIX ст. замок продали военному ведомству Российской империи.

В годы Первой мировой войны Дубенский замок сильно пострадал от обстрелов. Здесь размещался штаб Первой конной армии большевика Семена Буденного.

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В 1934 году его отреставрировали. После этого в замке размещалась польская администрация.

Gazeta.ua собрала фото гуцулов начала XX ст. Эта этнографическая группа проживает в Карпатах. Ученые до сих пор не пришли к единому мнению о том, откуда происходит название "гуцулы".