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четверг, 09 января 2020 11:48

Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт - фото
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Древнейшее историческое упоминание о Косове относится к 1424 году. Тогда великий князь литовский Свидригайло подарил село «верному слуге» Максиму Владу Драгосиновичу
Фото: Österreichische Staatsarchiv
В 1773-1918 годах Косов входил в состав Австрийской империи. С 1867-го был уездным центром
В 1773-1918 годах Косов входил в состав Австрийской империи. С 1867-го был уездным центром
В 1773-1918 годах Косов входил в состав Австрийской империи. С 1867-го был уездным центром
В 1773-1918 годах Косов входил в состав Австрийской империи. С 1867-го был уездным центром

Карточки с изображениями Косово в Карпатах 1890-го хранятся в Австрийском государственном архиве. Тогда городок стал популярным местом отдыха. Зимой здесь начали кататься на лыжах. У города проложили трассы длиной более 1 км. В 2004-м Косов получил статус город-курорт.

Городок в долине реки Рыбницы славился солеварением и художественными промыслами - резьбой по дереву, вышивкой, коврами и керамикой. С 1850-го действовало ткацкое общество, а с 1882 года - ткацкая школа. Наиболее характерными для косовских тканей были полосатые узоры, золотисто-желтого цвета. Их дополняли голубым, зеленым, фиолетовым и белым.

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В Косово жил Михаил Павлик - друг писателя Ивана Франко, с которым 1890-го создал Украинскую радикальную партию.

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии из села Тухля - теперь Сколевский район Львовской области. Они сделаны после боев между российской и австрийской армиями в 1914-1916 годах.

Населенный пункт расположен в узкой долине реки Опир. Во второй половине 1880-х годов через него проложили железную дорогу Стрый-Мукачево.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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