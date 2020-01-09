Как выглядел 1890-го городок в Карпатах, который превратили в курорт - фото

Фото: Österreichische Staatsarchiv

Карточки с изображениями Косово в Карпатах 1890-го хранятся в Австрийском государственном архиве. Тогда городок стал популярным местом отдыха. Зимой здесь начали кататься на лыжах. У города проложили трассы длиной более 1 км. В 2004-м Косов получил статус город-курорт.

Городок в долине реки Рыбницы славился солеварением и художественными промыслами - резьбой по дереву, вышивкой, коврами и керамикой. С 1850-го действовало ткацкое общество, а с 1882 года - ткацкая школа. Наиболее характерными для косовских тканей были полосатые узоры, золотисто-желтого цвета. Их дополняли голубым, зеленым, фиолетовым и белым.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как работали и развлекались 100 лет назад в Карпатах – подборка фотографий

В Косово жил Михаил Павлик - друг писателя Ивана Франко, с которым 1890-го создал Украинскую радикальную партию.

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии из села Тухля - теперь Сколевский район Львовской области. Они сделаны после боев между российской и австрийской армиями в 1914-1916 годах. Населенный пункт расположен в узкой долине реки Опир. Во второй половине 1880-х годов через него проложили железную дорогу Стрый-Мукачево.