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пятница, 13 декабря 2019 15:47

Как австрийцы и русские разбомбили деревню, описанную в "Захаре Беркуте"
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Фото села Тухля на Львовщине, сделали австрийские солдаты во время Первой мировой войны
Фото: picryl.com
Фото села Тухля на Львовщине, сделали австрийские солдаты во время Первой мировой войны
Фото села Тухля на Львовщине, сделали австрийские солдаты во время Первой мировой войны
Фото села Тухля на Львовщине, сделали австрийские солдаты во время Первой мировой войны
Фото села Тухля на Львовщине, сделали австрийские солдаты во время Первой мировой войны

Gazeta.ua предлагает посмотреть фотографии из села Тухля - теперь Сколевский район Львовской области. Они сделаны после боев между российской и австрийской армиями в 1914-1916 годах.

Населенный пункт расположен в узкой долине реки Опир. Во второй половине 1880-х годов через него проложили железную дорогу Стрый-Мукачево.

Иван Франко в повести "Захар Беркут" писал: "Старинное село Тухля - это была большая горная деревня с двумя или тремя большими приселками, всего около полутора тысяч душ. Село и выселки лежали не там, где лежит настоящая Тухля, но совсем выше среди гор, в просторной продольной долине, которая теперь поросла лесом и зовется Запалой долиной".

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Тухля известна колодцем Ивана Франко, памятником писателю и церковью, расписанной Корнилий Устияновичем.

В Австрийском государственном архиве хранятся фото, которые сделаны в Крыму в годы Первой мировой войны. В объектив фотографа попали Ялта, Балаклава и Инкерман. Из памятников архитектуры узнается Ливадийский дворец.

Автор: Татьяна Яцечко-Блаженко
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