Как жил Крым во время Первой мировой войны: подборка фото

В Австрийском государственном архиве хранятся фото, которые сделаны в Крыму в годы Первой мировой войны. В объектив фотографа попали Ялта, Балаклава и Инкерман. Из памятников архитектуры узнается Ливадийский дворец.

Фото: bildarchivaustria.at

После вступления в войну Османской империи Крым был провозглашен прифронтовой зоной. Стал базой снабжения для Кавказского фронта.

Хотя основные боевые действия велись в море, были случаи обстрелов населенных пунктов на суше. 16 октября 1914 года немецкий крейсер "Гебен" обстрелял Севастополь, были человеческие жертвы. 24 апреля 1916-го крейсер "Бреслау" обстрелял Евпаторию.

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С распадом Российской империи в 1917-м на территории полуострова возникла Крымская Народная Республика. В январе 1918-го пострадала от большевистской оккупации.

В апреле 1918-го Крым был занят войсками армии УНР, однако в результате ультиматума со стороны Германии оказался под властью немецкого командования. Именно в то время были сделаны фото. Оставляя Крым, войска грабили местных и вывозили имущество в Германию.

На сайте одного из интернет-аукционов опубликовали уникальные фотографии южного украинского города Николаева. Их сделали во время Первой мировой войны 1914-1918-х. Город был известен кораблестроительной предприятиями. Всего в Николаеве действовало 44 промышленных заводов и цехов. На них работало 17 тыс. человек.