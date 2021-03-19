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Как встречали советские машины за рубежом после вторжения в Афганистан

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В марте 1980 года в Афганистане начались активные боевые действия с участием советских войск. Вторжение СССР в страну вызвало негативную реакцию международного сообщества.

"Действия Советского Союза противопоставили нашу страну большинству стран мира и сделали ее в глазах практически всех государств агрессором", - писал в воспоминаниях маршар СССР Сергей Ахромеев.

Наиболее быстрой и жесткой была реакция администрации президента США Джимми Картера. Уже в начале 1980 году он подписал пакет санкций против СССР, которые запрещали продажу стране агрессору зерна, а с марта и продажу высоких технологий. Также в США призвали бойкотировать летние олимпийские игры в Москве. Поддержку нашли и среди других стран.

14 января 1980 года состоялось заседание чрезвычайной сессии Генассамблеи ООН, где вторжение советских войск назвали попыткой ограничения суверенитета Афганистана и грубым вмешательством во внутренние дела страны. Соответствующую резолюцию поддержали 104 страны. Против высказались 18 зависимых от СССР.

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После того, о введении санкций в отношении СССР объявили в правительстве Австралии. Великобритания приостановила предоставление Союзу важных кредитов. Против СССР и кабульского режима высказались почти все крупные мусульманские страны - Пакистан, Иран, Египет и Саудовская Аравия. Пребывание в Афганистане советских войск сравнили с вторжением армии неверных, что давало повод к джихаду. Не признал кабульского режима и коммунистический Китай. Вторжение осудили почти все европейские коммунистические партии.

Такая негативная реакция имела свои последствия. На протяжении всей войны в мире происходили массовые антисоветские кампании и акции. Например люди массово отказывались от приобретения советских товаров.

Автор: facebook.com/skrepohistory/
 

"Лада" не обслуживается пока Советы не уйдут из Афганистана. Хoзяин бeнзоколонки oтказывается заправлять советскую "Ладу" из-за вторжения в Афганистан. Торонто, Канада, 1980 год.

Граждане СССР за "железным занавесом" ничего не знали о том, как к ним относится цивилизованный мир. Сегодня цивилизованный мир точно так же относится и к путинской России после Грузии, Украины, Сирии", - пишет в Facebook "История Скреп"

24 декабря 1979-го СССР вторгся в Афганистан под предлогом Договора о советско-афганской дружбе 1978 года.

Накануне СССР организовал переброску войск в Кабул - около 280 транспортных самолетов перевезли 3 дивизии численностью почти 25,5 тыс. человек. В течение нескольких дней советские войска захватили столицу страны.

Уже 27 декабря раньше изгнанный лидер Марксистской народно-демократической партии Бабрак Кармаль стал новым главой правительства. А советские сухопутные войска вошли в Афганистан с севера.

Советские войска встречали ожесточенное сопротивление, когда решались оставить опорные пункты в сельской местности. Афганские бойцы, известные как моджахеды, считали, что христианские или атеистические войска, оккупировавшие страну - оскорбление для ислама, а также для их традиционной культуры. Поэтому провозгласили джихад - священную войну против неверных, по Корану - и заручились поддержкой исламского мира.

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