Начался ввод войск в Афганистан

Советский солдат на посту охраняет дорогу / Wikipedia

24 декабря 1979-го СССР вторгся в Афганистан под предлогом Договора о советско-афганской дружбе 1978 года.

Накануне СССР организовал переброску войск в Кабул - около 280 транспортных самолетов перевезли 3 дивизии численностью почти 25,5 тыс. человек. В течение нескольких дней советские войска захватили столицу страны.

Уже 27 Декабря раньше изгнанный лидер Марксистской народно-демократической партии Бабрак Кармаль стал новым главой правительства. А советские сухопутные войска вошли в Афганистан с севера.

Советские войска встречали ожесточенное сопротивление, когда решались оставить опорные пункты в сельской местности. Афганские бойцы, известные как моджахеды, считали, что христианские или атеистические войска, оккупировавшие страну - оскорбление для ислама, а также для их традиционной культуры. Поэтому провозгласили "джихад" и заручились поддержкой исламского мира.

Моджахеды использовали партизанскую тактику борьбы против советских войск - осуществляя быстрые набеги, после чего исчезали в горах, нанося советским силам значительные потери без больших боев. Афганцы использовали оружие, которое смогли забрать у советских войск, и то, которое им давали США.

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Ход войны изменился с предоставлением Америкой моджахедам в 1987-м переносных зенитных ракет "Стингер". Те позволяли моджахедам регулярно сбивать советские самолеты и вертолеты, что лишило СССР контроля в воздухе.

Новый советский лидер Михаил Горбачев решил, что пора забирать войска из Афганистана. Деморализованы войска начали выход в 1988-м. Последний солдат пересек границу 15 февраля 1989-го.

Это была первая официальная советская военная экспедиция за пределами Европы после Второй мировой войны. Она означала окончание улучшение отношений с Западом в рамках Холодной войны.

В Афганистане погибли 15 тыс. советских солдат. Долгосрочные последствия вторжения и были огромными. Во-первых, СССР так и не смог оправились от общественного недовольства из-за войны и финансовых потерь. Это значительно способствовало развалу СССР в 1991-м. Во-вторых, война создала благоприятную среду для терроризма и прихода к власти в стране движения "Талибан" во главе с Усамой бин Ладеном.