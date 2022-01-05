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четверг, 06 января 2022 00:46

Как в старину собирались на Сочельник - подборка фото
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Gazeta.ua собрала фото Сочельника первой половины XX в.
Фото: szukajwarchiwach.gov.pl
Фотографии были сделаны в Польше. Там Сочельник называют Вигилией
Традиционно люди садятся за святой ужин с появлением первой звезды на небе

Gazeta.ua собрала фото Сочельника в первой половины XX в.

Фотографии были сделаны в Польше. Там Сочельник называют Вигилией.

Сфотографировали благотворительные ужины для безработных, военных и обычные празднования.

Традиционно люди садятся за святую вечерю с появлением первой звезды на небе. На Сочельник готовят постный ужин с 12 блюдами. На стол традиционно ставят дополнительную тарелку для неожиданного гостя.

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Перед ужином поляки делятся облатками – пресными литургическими лепешками.

Украинская повстанческая армия активно праздновала Рождество. Повстанцы печатали поздравления, устраивали празднование. Во время борьбы с оккупантами писали новые колядки.

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