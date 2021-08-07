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воскресенье, 08 августа 2021 01:13

Как украинский замок выглядел в старину - подборка фото
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Опубликовали фото замка в Старом Селе Львовской области начала ХХ в.
Фото: "Фотографії старого Львова"
Его возвели для защиты юго-восточных путей во Львов от набегов татар
Замок сохранился до нашего времени, его можно посетить

Опубликовали фото замка в Старом Селе Львовской области начала ХХ в.

Старосельский замок принадлежит к памятникам оборонной архитектуры XV-XVII в. Его возвели для защиты юго-восточных путей во Львов от набегов татар, сообщают "Фотографії старого Львова".

Стены замка разрушили войска Богдана Хмельницкого во время войны 1648 года. Крепость восстановили в стиле позднего ренессанса. Стены достигали 8 м в высоту. Полностью замок в Старом селе восстановили в 1654 году. Территорию укрепили бастионами со рвами.

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Замок сохранился до нашего времени, его можно посетить.

Опубликовали фото Свиржского замка в Перемышлянском районе Львовской области 1915 года. Ранее эти фотографии не были известны общественности. Фото хранятся в фондах Государственной библиотеки Польши.

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