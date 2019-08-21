Как украинцы восприняли путч в Москве 1990: фото

Фото: facebook.com/AnriyPoliako

В сети опубликовали фото львовского фотографа Виль Фургала "Тревожный август 91-го". На них можно увидеть, как в городе отреагировали на переворот ГКЧП в Москве 18-21 августа 1991 года.

Наряду с обычным возмущением и призывами не поддерживать путчистов львовяне выступали против коммунистической партии, которую сравнивали с нацистской - НСДАП, сообщает в Facebook Андрей Поляков.

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Люди не боялись открыто обвинять коммунистов в терроре тоталитарного режима по отношению к украинцам.

18 августа 1991 года с целью сохранения СССР президента Михаила Горбачева отстранили от власти. Его взят под домашний арест во время пребывания в правительственной резиденции в Форосе (Крым). Власть в стране на себя взял Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который провозгласил себя органом "для управления страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения". В состав Государственного комитета по чрезвычайному положению вошли премьер-министр СССР, министры обороны и внутренних дел, председатель КГБ и ряд других. Возглавил этот орган вице-президент СССР Геннадий Янаев